شاهد: كندة علوش تنشر أول صورة لمولودتها بعد مرور عام على إنجابها

أظهرت الممثلة السورية كندة علوش وجه مولودتها الأولى من الممثل المصري عمرو يوسف لأول مرة بعد مرور عام على إنجابها حيث قامت بمشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة "حياة" في بداية شهورها ما أثار إعجابهم وتفاعلهم.

ونشرت كندة علوش صورة تجمعها بطفلتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" ، احتفالا بمرور عام على ولادة طفلتها الأولى، و كذلك شارك عمرو يوسف، عبر حسابه في ذات الموقع صورة لطفلته "حياة"، بعدما أتمت عامها الأول.

وكانت الممثلة السورية وزوجها حريصان على عدم إظهار ملامح طفلتهما طوال العام الماضي.

وكتبت كندة علوش على الصورة: "لا أصدق أنه مر عام.. الحمد لله على أحلى هدية الله أرسلها لنا.. الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها.. الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي.. حياة عمرو يوسف".

ورزقت كندة علوش وعمرو يوسف بطفلتهما الأولى "حياة" في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وفقاً لوكالة سبوتنيك.

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واحتفلت كندة علوش وعمرو يوسف بزفافهما، في يناير/ كانون الثاني عام 2017، في حفل حضره العديد من أصدقائهما.

وبمجرد ان شاهد متابعو كندة علوش على السوشيال ميديا صورة ابنتها، أجمعوا على أنها نسخة طبق الأصل من والدها الفنان المصري عمرو يوسف، مشيرين إلى أن هذا الشبه الكبير يؤكد على أن كندة تحب زوجها أكثر مما يحبها، وذلك وفقًا للمعتقد السائد بأن الطفل يكون شبه الطرف الذي يحب الآخر أكثر.

وبهذه الصورة تكون الفنانة السورية قد تخطّت مرحلة الخوف من الحسد، والتي سيطرت عليها منذ حملها بابنتها، خاصةً وأنها أخفت خبر حملها إلى أن وصلت الشهر السادس، فضلًا عن حرصها على عدم نشر أي صورة لابنتها منذ ولادتها.

وكانت كندة علوش، قد صرحت بالقصة الحقيقة وراء اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، مخبرة جمهورها بأنها حزينة للغاية بسبب ما يحدث على السوشيال ميديا، حيث تم اتهامها من رواد مواقع التواصل خلال الأيام الماضية بأنها تنتمي للإخوان المسلمين وضد الجيش السوري خاصةً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا.

وكان آخر ظهور لندة علوش برفقة زوجها عمرو يوسف ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث حرصت على حضور معظم الفعاليات المقامة بالمهرجان.