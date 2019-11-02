الاكثر متابعة اليوم - فيديو لـ رنا هويدي عندما أفقدها خالد يوسف عذريتها وتناثر دمائها

فضيحة جنسية ل سفاح متسلسل

الضحية رنا هويدى و المجرم خالد يوسف

خالد يوسف سفاح متسلسل

فضيحة جنسية جديدة للسفاح ، و المجرم المتسلسل خالد يوسف اليوم فى سلسلة فضائحة ، و سلسلة من الافلام الاباحية ، و فيديوهات سكس التى يتابعها المجتمع العربي مذهولا من درجة الانحطاط الذي وصل له الوسط الفني العربي عموما ، و المصري خصوصا مع خالد يوسف تلميذ يوسف شاهين فضيحة جنسية جديدة يوميا و خالد يوسف يعلق من جديد

رنا هويدي كانت هي الضحية اليوم، وهي احدى مذيعات قناة ام بي سي سابقا، ولا نعلم ماذا كان السبب الحقيقي لطردها من هذه القناة المثيرة للجدل هي و اصحابها، ولا نعلم بماذا خالفت التعليمات ليتم فضحها و لتكون الضحية الجديدة اليوم.

موقع الخليج 365 كان يتمنى ان لا يكون في هذه الامة مثل هذه الضحايا والسفاحين المتسلسلين، ولكن عندما تكون هناك مثل هذه الجرائم فلا بأس بان يكون لنا السبق في الكشف عن المرض لايجاد العلاج، ولذلك نشرنا خبر رنا هويدى مذيعة ال ام بى سى فى فيديو جديد مع خالد يوسف والذي نقلته عنا مواقع كثيرة ولم تشر الى المصدر، و اتبعناه بمتابعة الفضيحة من خلال مقال مهم لفهم من يقف وراء هذه المافيات : فضيحة جنسية جديدة رنا هويدي و خالد يوسف في فيديو جنسي و فيلم اباحي جديد

القواد في باريس والضحية في السجن

فضيحة خالد يوسف الجنسية ورنا هويدى اليوم بدات من اول الصباح عندما ارادت رنا هويدى مغادرة البلاد ولكن لم يمهلها الأمن وتم القبض عليها فورا وتم تقديمها للعداله.

فضيحة خالد يوسف ورنا هويدى ستتبعها العديد من الفضائح، اذا لم نقف بوجه هذا المخطط، ونفضح من يقف وراءه ولماذا!!، هذا وقد سبقها سلسلة من الفضائح التي شوهت سمعة الفن المصرى وتاريخة الطويل، وهذا ما دفعنا لاهدائه لقب سفاح متسلسل. وايضا المجرم خالد يوسف

اذا كنت ممن يهتمون بمتابعة مافيات الفساد والإفساد، وترغب بكشفها والمشاركة في مقاومتها والتخلص منها، فإننا ندعوك للاطلاع على مجموعة منتقاة من المواضيع التي ترتبط بهذه المافيات، ولذلك تم تخصيص قسما كاملا اسمه قسم فضيحة وأشرار وللوصول للرابط نرجو أن تضغط هنا

سفاح متسلسل و لديه حصانة برلمانية

رنا هويدي صاحبة تاريخ “مجيد”

رنا هويدى مذيعة ومخرجة تلفزيونية شابة عمرها 26 عاما كانت تعمل بالاذاعة ” اذاعة ال ام بى سى ” وتم طردها من الاذاعة ثم التحقت بقناة الغد وقدمت احدى البرامج بها رنا هويدى مذيعة ال ام بى سى فى فيديو جديد مع خالد يوسف

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خالد يوسف السفاح المتسلسل لم يفاجئ احد

فضيحة السفاح المتسلسل والمجرم خالد يوسف الجديدة مع ورنا هويدى لم تكن مستغربة بل كنا متاكدين من حدوثها ولكن لم نكن نعلم من هي الضحية الجديدة، فقد اصبح شىء عادى أن نسمع يوميا بفضيحة او بيعة او صفقة رخيصة، لم تعد تشكل مفاجئة كبرى بل اصبح الشعب المصرى فى انتظار القادم ولانها كلها فضائح متكررة قد تسببت فى الضرر النفسى لمجتمعاتنا التى تعانى من الفقر والجوع والاحتلال ونقص فى ثمار الفكر والثقافة.

النيابة تلاحق والاعلامية تدافع عن فساد خالد يوسف

وكانت النيابة العامة قد اصدرت قرارها اليوم بالقبض على رنا هويدى وهى فى طريقها لمغادرة البلاد فى طريقها الى من غادر البلاد هو الآخر دون عودة. يذكر ان النيابة العامة قد حددت جلسة لاسقاط عضوية عنتيل العصر الحديث خالد يوسف عضو البرلمان المصرى الذى تسبب فى خدش الذوق والحياء واعطى صورة سيئة جدا للفن المصرى، بالصور الإعلامية صاحبة أشهر الفضائح تدافع عن اباحية خالد يوسف

ضحايا مريض و مهوس

فضيحة خالد يوسف الجديدة مع رنا هويدى تؤكد ان هذا الشخص مريض نفسى مهوس وحاقد على المجتمع المصري، ويريد ان ينتقم منه، ومن قيمه واخلاقه ، ويثبت أن الفتياة به ليسوا الا ادوات للتسلية بابخس الاثمان!!!ولذلك يمارس استعباد الساقطات اللاتي يطمحن ان يصلن للشهرة والمال، فيسلمن انفسهن للقوادين والشياطين ، فهل يتم اجراء على اعلى مستوى في البلاد العربية عامة ومصر خاصة، لتحصين المجتمع والشباب من هؤلاء المعتوهين الشاذين؟ الذين سيطروا على الوسط والساحة الفنية بمساعدة اغنياء الفساد والخمارات والمواخير .

منة شلبي فضيحة ممثلة اباحية أم ضحية خالد يوسف و مافيا فنية

منى فاروق .. شيماء الحاج….منة شلبي .. رنا ……من علية الدور ؟

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