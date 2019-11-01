حقيقة خبر وفاة الفنان سمير الاسكندراني

تداول العشرات من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 خبر وفاة سمير الاسكندراني الفنان الشهير، وذلك إثر معاناته مع المرض. في وقت خرجت ابنته وتحدتث لوسائل إعلام مصرية حول حقيقة هذا الأمر.

وأكدت نجوى نجلة الفنان سمير الاسكندراني عدم صحة ما يجري تداوله حول وفاة والدها، مشيرة إلى أنه يتمتع بصحة جيدة ومستقرة ويمارس حياته بشكل اعتيادي دون أي مشاكل صحية تذكر.

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ووصفت نجوى سمير الاسكندراني الذي يروجون الشائعات بحق والدها بأنهم "يتسلون بأرواح البشر ويتاجرون بأرواجهم"، مشيرة إلى أنها ستقدم بلاغا إلى النائب العام ضد الصفحات والمواقع التي تنشر مثل هذه الأخبار التي نعتتها بالسخيفة.

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من جهته، فند رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما الأب بطرس دانيال، تلك الأخبار التي تتحدث عن وفاة سمير الاسكندراني، لافتا إلى أنه تواصل معه شخصيا من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وطمأنة جمهوره.

وكتب الأب دانيال عبر حسابه في "انستغرام": الفنان سمير الاسكندراني بخير ومن خلال محادثتنا التليفونية يطمئن جمهوره ومحبيه وعشاقه، ويشكر كل من سأل عنه وقام بزيارته طالباً الصلاة والدعاء من أجله. وفق ما أورده مصراوي.

يشار إلى أن سمير الاسكندراني هو مطرب مصري ورسام وفنان وعمل في جهاز المخابرات العامة، ويبلغ من العمر حاليا 81 سنة، علما أنه درس الفن في إيطاليا وعمل أيضا في الإذاعة الإيطالية، ومن أبرز أغانيه "مين اللي قال، قمر له ليالي، قولوا لحبيبي" بالإضافة إلى العشرات من الأغاني المختلفة.