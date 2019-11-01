صور مرعبة لنجوم مصريين خلال احتفالهم ب"الهالوين"

شارك عدد من النجوم المصريين، صورا ومقاطع مصورة خلال احتفالاتهم بما يسمى "عيد الهالوين"، الذي يتزامن مع بداية السنة الطقسية للمسيحية الغربية على مدار 3 أيام ويبدأ من ليلة 31 أكتوبر من كل عام.

ونشرت الممثلة داليا البحيري صورا لها عبر حسابها في موقع "انستغرام"، صحبة ابنتها وهما تحتفلان بعيد الهلع بملابس مرعبة، وعلقت: "ليلة الهالوين من مدريد".

كما نشرت الممثلة رانيا يوسف صورا لها أيضا مع ابنتها خلال احتفالهما بالعيد الذي لم يعد حكرا على الدول الغربية، فارتدت ملابس غريبة وقناعا مخيفا، فيما ارتدت ابنتها ملابس تظهر فيها جالسة على كتفي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

بدورها، شاركت الفنانة الشابة هند عبد الحليم جمهورها بصورة جديدة لها، ظهرت فيها برفقة أصدقائها باطلالة عيد الهلع. وارتدت هند فستانا أسود قصيرا، واختارت مكياجا غريبا، يعتمد على لون الشفاه الأسود، وشكل الخفاش أسفل العيون.

وظهرت الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، صحبة طفليها في صور جديدة على "انستغرام"، حيث ارتدت أكسيسوارات وقبعة الساحرة، بينما ارتدى طفلاها زي الأميرة "سنوايت" و"سبيدر مان" احتفالا بالهالوين.

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ويعتبر عيد الهالوين عيدا رسميا عند كثير من الدول الأوروبية، وفي هذا اليوم تعطل جميع المؤسسات أعمالها لإقامة الاحتفالات.

ومن أبرز مظاهر هذا العيد التنكر في زي غريب ومريب، ونحت ثمرة القرع ووضع فوانيس بداخلها لتضئ وتظهر بشكل مرعب، وزيارة الأماكن النائية والمسكونة.

ويتناقل الناس القصص المخيفة والروايات المرعبة التي تتحدث عن الوحوش والأرواح التي تسكن البيوت المهجورة، ومشاهدة أفلام الرعب.

كما يذهبون إلى قبور الموتى ليوقدوا عليها الشموع، لاعتقادهم أن في هذا اليوم تنتقل الأرواح الشريرة من عالمها البرزخ إلى الأرض.