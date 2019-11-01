أول مباراة مصارعة نسائية في السعودية بطلتها حسناء كندية - شاهد

اختتمت أمس الخميس، أول مباراة للمصارعة النسائية في تاريخ المملكة العربية السعودية، بين النجمتين الكندية ناتاليا نيدهارت والأمريكية لايسي إيفانز، في عرض جوهرة التاج ضمن فعاليات "كراون جول 2019".

ودخلت النجمة الكندية، ناتاليا نيدهارت، التاريخ بفوزها على الأمريكية، لايسي إيفانز وظهرت نتاليا ولايسي إيفانز بملابس محتشمة.

وكان اتحاد WWE قد أعلن، في وقت سابق، إقامة مباراة مصارعة نسائية لأول مرة في التاريخ على أرض المملكة العربية السعودية، ضمن عرض "كراون جول"، بمدينة الرياض.

ووقتها، علقت إيفانز على الخبر، قائلة: "لم أعتقد أبدا أنني سأحظى بفرصة فعل الأشياء التي فعلتها مع WWE، غدا سأجعل ابنتي الصغيرة تشاهد أن العمل الشاق يمكن أن يجعلك تصنع التاريخ، أنا مستعدة لذلك".

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ومن جانبها، قالت ناتاليا: "العالم سيشاهدنا. فخورة جدا بتمثيل القسم النسائي مساء غد في كراون جول، حان الوقت لتقديم أفضل ما لديك يا لايسي".

"كراون جول" هو عرض مصارعة محترفين تقدمه شركة دبليو دبليو إي وسوف يشاركه فيه المصارعين من قسمي راو وسماكداون.

العرض جزء من فعاليات موسم الرياض، ويستضيفه ملعب الملك فهد الدولي، ويعتبر العرض الثاني في السعودية بعد عرض كراون جول عام 2018.