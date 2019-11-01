حقيقة الفيديو الإباحي لـ رانيا يوسف وخالد يوسف

انتشرت خلال الفترة الأخيرة شائعات حول، والتي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلالها أن الفنانة رانيا يوسف هي الفتاة التي تظهر في الفيديو الاباحي مع المخرج خالد يوسف

وظهرت تلك الشائعات من قبل شخص مجهول ربط اسم رانيا يوسف وخالد يوسف بالفيديو المسيء، الذي ظهر به الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج وهما يرقصان بملابس عارية وبطريقة مثيرة.

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وكان المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف أصدر بيانًا يحذر من خلاله كل من يسيء إلى رانيا يوسف ، وجاء نص البيان كالتالي "يعلن المكتب الاعلامي للفنانة رانيا يوسف ، انه سوف يتم مقاضاه اى موقع او جريدة او صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تسئ لها بشكل مباشر أو غير مباشر".



يُذكر أن انتشر مقطع فيديو إباحي منذ فترة ظهر فيه الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج يرقصان عاريتين، وتم ربط الفيديو بالمخرج خالد يوسف، لتزداد الشائعات وتصل إلى رانيا يوسف .