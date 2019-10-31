شاهد: آكل لحوم البشر يظهر مجدداً ويشعل مواقع التواصل

أعلنت السلطات الروسية اعتقال رجلًا (51 عامًا)، بتهمة أكل لحوم البشر، بعد العثور على 3 جثث مأكولة جزئيًا إلى جانب بقايا حيوانات، مما اثار جدلا واسعا.

واتهم الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بأكل لحم البشر والكلاب والقطط والطيور، وقتل 3 من أصدقائه وهم نائمون.

ويُعتقد أن جرائم القتل وقعت بين مارس (آذار) 2016 ومارس (آذار) 2017، ولم يكتفِ المتهم بقتل وأكل أصدقائه فقط، بل بدأ يقيم في إحدى شقق ضحاياه وكان يخبر والدي القتيل أن ابنهما يعمل في مدينة أخرى.

وعندما أتت الشرطة لتبحث عن الرجل المفقود مؤخرًا قدم لهم نفس التفسير، في حين لم يبحث أحد عن الضحيتين الأخريين، إلا أن التحقيقات كشفت عن موقع الجثث وأدت لاعتقال الجاني.

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وكشفت لجنة التحقيق الروسية أن الجاني أعطى أصدقاءه الخمر، حتى غطوا في النوم، قبل أن يطعنهم بسكين حتى الموت في واقعتين منفصلتين، ومن ثم بدأ في تقطيع أجسادهم وأكلها قبل التخلص من البقايا بوضعها في أكياس وإلقائها في قناة نهرية وبحيرة في منطقة مدينة ”أرخانجيلسك“ في شمال روسيا.

وقال بيان لجنة التحقيق: ”بالإضافة إلى أكل لحوم البشر، اعتاد المتهم قتل وأكل القطط والكلاب وغيرها من الحيوانات الصغيرة والطيور، وتم العثور على بقايا العظام في أكياس إلى جانب بقايا البشر“.