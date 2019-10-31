شاهد: هيفاء وهبي بإطلالة جديدة

أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على الجمهور بتسريحة شعر جديدة، وذلك في إعلان أحدث أفلامها "أشباح أوروبا"، المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائية.

وظهرت هيفاء وهبي في الإعلان شقراء، إلى جانب كلا من الممثلين أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، اللذان يشاركها بطولة الفيلم.

وفيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي.

يشار إلى أن هيفاء وهبي تصوير فيلم "أشباح أوروبا" في 30 سبتمبر/ أيلول،ويعتبر فيلمها الثالث بعد فيلمي "دكان شحاتة" و"حلاوة روح". حسبما كشفت في تصريحات تلفزيونية.