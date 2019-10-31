شاهد: تركیب ناب ذهبي لنمرة بهدف إيقاف معاناتها

أجريت الى العديد من النمور إيطالية المنشأ، تُدعى "كارا" والذي يبلغ وزنها 60 كيلوغراما، في مركز علاجي مخصص للنمور في ألمانيا، أغسطس (آب) الماضي، لعملية جراحية لخلع أحد أنيابها التالفة واستبدال نابٍ ذهبي به.

وأجريت هذه العملية على مرحلتين استغرقتا 3 ساعات ونصف الساعة، وأظهر مقطع فيديو لقطات من تجهيز الفريق الطبي للنمرةً، حيث قاموا بتخديرها والشروع في الجراحتين المتتاليتين.

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وأوضحت عضو الفريق الطبي المعالج فلوريان إيزيرلو أنه تم تنظيف الناب التالف، حيث ستتم معالجة المادة اللاصقة المستخدمة في التثبيت بالأشعة فوق البنفسجية بعد 3 أسابيع، للتأكّد من استقرارها.

وتسبّب تلف الناب الأصلي للنمرة كارا في معاناتها عند تناول وجبة اللحوم اليومية المعتادة منذ ميلادها عام 2013، ما دفع البيطريين إلى منحها بعض اللحم المخلي من العظم حتى يثبت الناب في مكانه.