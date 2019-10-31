شاهد: إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلادها دون مكياج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورلابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيفانكا ترامب أثناء احتفالها بعيدها ميلادها الـ38 عبر نشر صورة سيلفي لها، دون مساحيق التجميل.

وعلقت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب : "العناق والقبلات والكثير من أمنيات عيد الميلاد"، حيث أبدى آلاف المتابعين إعجابهم بالصورة وعلقوا بأن كبيرة مستشاري البيت الأبيض بدت "جميلة".

ونشرت إيفانكا، مقطع فيديو لجميع الزيارات الرسمية التي قامت بها في عامها السابع والثلاثين.

وعلقت إيفانكا على الفيديو قائلة: "شكرا لك لإنشاء هذا الفيديو الرائع لعيد ميلادي. عايشت الكثير في الأشهر الـ12 الماضية، والأفضل لم يأت بعد".

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وتقود مستشارة البيت الأبيض، برنامج يهدف لدفع 50 مليون امرأة نحو النجاح الاقتصادي في البلدان النامية بحلول عام 2025.

إيفانكا ترامب سافرت إلى الكثير من الدول حول العالم خلال العام المنصرم من عمرها، بهدف تعزيز مبادرة التنمية والازدهار العالميين للمرأة.