والد الفنانة ليندسي لوهان يكشف علاقتها بمحمد بن سلمان

كشف والد الفنانة العالمية ليندسي لوهان العلاقة العاطفية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وحديثها عن الهدايا باهظة الثمن التي يهديها لها إضافة إلى منحها بطاقة ائتمانية لشراء كل ما تريد.

وعادت المغنية الأمريكية لندسي لوهان محل الكثير من الجدل في المملكة العربية السعودية لما ينتشر من أخبار حولها تربطها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وما قيل من تقديمه هدايا ثمينة لها وفق الروايات التي إنتشرت في وقت سابق حولهما.

قبل أن يخرج والد المغنية الأمريكية ليندسي لوهان بعد صمت طويل من قبله وإبنته حول الموضوع وليتحدث حوله بشكل كامل، فقد رفض ما تم نسبه إلى إبنته وقال أنها ” أفلاطونية محترمة ” ونفى كونها قد خرجت برفقة ولي العهد السعودي في طائرة خاصة.

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وأكد والد ليندسي لوهان معرفة إبنته بولي العهد لكنه نفى أن تكون العلاقة بشكل بعيد عن العمل الإنساني الذي تقوم به خاصة مع اللاجئين في سوريا، واستهجن والدها قيام الإعلام بتسليط الضوء على الأعمال التي تتناول سمعة إبنته وعدم الحديث حول الجهود الإنسانية التي تقوم بها في سوريا.

كانت ليندسي لوهان كشفت عن قيامها بدور البطولة في فيلم سعودي عنوانه ” المزرعة ” ودورها فيه مصورة تنتقل إلى السعودية وهناك تقوم بالدراسة في جامعة سعودية وخلال إقامتها هناك تحتك بالحركة النسائية السعودية، ويتم ما بينها وبينهم الكثير من تبادل الأفكار وتتعرف على الحياة في السعودية وفق السيناريو المقرر لفيلم المزرعة المنتظر.

وصرح مايكل لصحيفة "نيويورك بوست" قائلًا: "إنهم مجرد أصدقاء.. لدى ليندسي الكثير من الأصدقاء أصحاب النفوذ في الشرق الأوسط، لأنها معروفة هناك..وقد قابلت محمد بن سلمان أثناء عملها في الشرق الأوسط على مساعدة الأفراد المتواجدين في المنطقة وخاصة اللاجئين".