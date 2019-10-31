شاهد: فنان كوري يعتنق الإسلام

أعلن الفنان الكوري ​جاي كيم​ اعتناقه الإسلام واختياره "داوود" اسماً جديداً له وروى سبب تغييره ديانته على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال : منذ أن أصبحت مهتماً بالإسلام، تغيرت أشياء كثيرة في حياتي. في الحقيقة، لست مستعدًا تمامًا، لكنني سأحاول أن أكون مسلماً جيداً خطوة بعد خطوة. على الرغم من أنني أخطأت من قبل، إلا أنني أريد أن أتوب عن خطاياي وأقف أمام الله على الرغم من أنني لم أكن مسلمًا، إلا أنني أعلم أن الله دائمًا معي ".

كيم جاي هوان هو مغني كوري جنوبي اشتهر بكونه الفائز الأول في الحرب الصوتية: قود فويس وفوزهِ بالمركز الرابع في إنتاج 101 الموسم 2. وهو حاليا عضو في واناون.