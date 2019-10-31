شاهد: الفنانة أحلام تكشف عن سر خسارة وزنها

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عن سر خسارة وزنها في الفترة الأخيرة، لافتة أنها خسرت ما يقارب الـ 20 كيلو غرام أثناء اتباعها نظام غذائي وممارسة الرياضة وفق جدول معين.

وقالت خلال لقاء صحفي أجري معها أثناء تصوير برنامج أحلى صوت، "أنها أعلنت على هامش حفل أحيته مؤخراً في دبي أنها خسرت 14 كيلو غرام، واكتشفت حتى اللحظة فقدانها 20 كيلو من وزنها الحقيقي".

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وأشارت إلى أنها ما زالت تحافظ على وزنها إلا أنها تواجه مشكلة فقدان الشهية. وتابعت أنها لا ترغب حتى في تناول الشوكولاتة، لافتة أنها تنوي أيضاً خسارة 3 إلى 4 كيلوغرامات لتتمتع بقوام مثالي، وفقاً لموقع مجلة لها.

وأثارت الإماراتية أحلام الجدل بشكل كبير منذ شهر، بسبب تغيّر شكلها، إما من ناحية وجهها أو من ناحية نحافتها الكبيرة، وعلّق الكثير من المتابعين على هذه الصور، إذ أجمع معظمهم على أناقتها، فيما كان من بين التعليقات من أعرب عن صدمته بالقول: "ما شاء الله لوك يجنن صغرتِ ٣٠ سنة".

أحلام الشامسي هي مغنية إماراتية. تلقب نفسها بـ «الملكة»، كما لقبها المغني السعودي محمد عبده بلقب «فنانة الخليج»، كما تُعتبر أحد المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي