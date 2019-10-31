شاهد: شاكيرا في جلسة تصوير مع طفلها تثير جدلا واسعا

تناقلت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنانة شاكيرا، في جلسة تصوير بصحبة أطفالها، حيث خضعت لجلسة تصوير مؤخرًا.

ولدى شاكيرا طفلان هما “ميلان” و”ساشا”، نتاج علاقتها الجنسية بصديقها لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، الذي لم تجمع بينهما علاقة زواج رسمية حتى الآن.

أبوها "دون وليام مبارك" هو كاثوليكي ولد في نيويورك من أصل لبناني، أمها "نيديا ديل كارمن ريبول تورودو" ولدت في كولومبيا، وشاكيرا هي ابنتها الوحيدة من زوجها دون ويليام مبارك، والذي لديه ثمانية أطفال من طليقته الأولى.

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والفنانة شاكيرا لها خمسة إخوة غير أشقاء هم ألبيرتو، إيدوارد، مويسيز، طونيو وروبين وثلاثة أخوات غير شقيقات هم انا، لوسي، وباتريسيا.

شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول اسمها الفني ‏ ولدت في (2 فبراير 1977) بمدينة بارانكيا في كولومبيا، هي مغنية بوب وروك من أصل لبناني معروفة بالرقص.