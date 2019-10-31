راندا البحيري تظهر في ستايل غريب

شاركت الممثلة المصرية راندا البحيري عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام، صوراً بإطلالة غريبة من نوعا وظهرت بشعر قصير ولونه اخضر.

ونشرت فيديو قصير يظهر فيه خلال انشغال مصفف الشعر بوضع الرتوش الأخير لإطلالتها الجديدة، ولاقت تفاعل كبير من قبل المتابعين والجمهور وأبدوا اعجابهم بالستايل الجديد وجاءت ابرز التعليقات" قمر، حلو أوي".

راندا البحيري، بدأت مشوارها الفني بالعمل كموديل إعلاني ثم انتقلت إلى الفيديو كليب وقد حققت نجاحًا كبيرًا مما لفت الأنظار إليها وبدأت تشق طريقها كممثلة في عام 1998 في التلفزيون والسينما والمسرح وتحقق نجاحًا في الأدوار التي أدتها مما رشحها إلى أدوار البطولة رغم صغر سنها وعمرها الفني.