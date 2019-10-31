إيفانكا ترامب تخطف الأنظار ب"سيلفي" دون مساحيق تجميل

نشرت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة "سيلفي" لها، خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ38، وبدت في الصورة التي لفتت أنظار المتابعين دون وضع أي مساحيق تجميل.

وعلقت إيفانكا على الصورة بقولها : "العناق والقبلات والكثير من أمنيات عيد الميلاد"، وأبدى آلاف المتابعين إعجابهم بالصورة، وعلقوا بأن كبيرة مستشاري البيت الأبيض بدت "جميلة".

ونشرت إيفانكا أيضا، مقطع فيديو لجميع الزيارات الرسمية التي قامت بها في عامها السابع والثلاثين.

وعلقت إيفانكا على الفيديو قائلة: "شكرا لك @alwaysivanka لإنشاء هذا الفيديو الرائع لعيد ميلادي. عايشت الكثير في الأشهر الـ12 الماضية، والأفضل لم يأت بعد".

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إيفانكا ترامب سافرت إلى الكثير من الدول حول العالم خلال العام المنصرم من عمرها، بهدف تعزيز مبادرة التنمية والازدهار العالميين للمرأة.

وتقود مستشارة البيت الأبيض، برنامج يهدف لدفع 50 مليون امرأة نحو النجاح الاقتصادي في البلدان النامية بحلول عام 2025.