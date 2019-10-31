النيابة العامة تقبض على الراقصة السعودية

بعد ما أثار مقطع فيديو لفتاة من السعودية مرتدية النقاب، جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ وثق الفيديو قيامها بالرقص بطريقة مثيرة وسط الجمهور في فعاليات موسم الرياض.

قررت النيابة العامة في السعودية، توجيه تهمة الإخلال بالآداب والذوق العام، للفتاة التي رقصت وهي ترتدي النقاب في فعاليات موسم الرياض وحولها مجموعة شباب وفتيات، حيث تم القاء القبض عليها وتوقيفها.

وكان النائب العام السعودي قد وجه يوم السبت الماضي، بإلقاء القبض على فتاة أخلت بـ آداب وشروط الذوق العام، أثناء حضورها لفعاليات موسم الرياض.

وقد لاقت انتقادات واسعة من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي والنشطاء، من أبرزهم الإعلامية لجين عمران: "للأسف في ناس فاهمين الانفتاح والتطور بشكل يثير الاشمئزاز!".

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وقال القائمون على فعاليات الرياض، إنه يشهد اقبال جماهيري كبير تثبته الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تصويرها وتداولها عبر منصات التواصل، وذلك في مؤشر على تفاعل سكان البلاد الخليجية المحافظ مع التوجه الانفتاحي الجديد للبلاد، وفقاً لموقع سبوتنيك.

يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2019، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ 11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءا من شهر أكتوبر، وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما.

