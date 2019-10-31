مايا دياب تعلق على مهاجمة شقيقها في مظاهرات لبنان

تداول منصات التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، صورة يظهر فيها أحد العناصر الحزبية في ساحة الشهداء وسط بيروت يعتدي بالضرب المبرح على شقيق الفنانة اللبنانية مايا دياب.

ما أثار غضب مايا دياب وعلقت قائلةً: "كل ثورة إلها من فكيف إذا كان يملأ قلبها الشباب ومش أي شباب هذا أخي وانا فخورة فيه، ما حد بيعرف يضرب إلا الضعيف العاجز عن فعل أي شي تاني".

تابعت في تعليق نشرته عبر حسابها الشخصي: "العاجز عن الكلمة، المحروم من حريته، مسلوب الكرامة، العديم والعاجز فقط هؤلاء من يستطيعوا الضرب"، حيث تفاعل المتابعين وجاءت التعليقات" الحب والسلام للجميع" "بكل فخر وهيدا خيما كمان".



ويذكر أن الفنانة مايا دياب من المؤيدين للحراك الشعبي وأبرز الفنانين الذين تضامنوا مع الثورة، وقد نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها في إنستغرام، قالت فيه: "أنا أدعم الثورة لأني أحب بلدي ومستقبله وأنا وأنتم خط أحمر".

