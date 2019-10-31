هاني رمزي يكشف عن موسم ثاني من "غبي منه فيه"

كشف الممثل المصري هاني رمزي، عن نية إنتاج موسم ثاني من الفيلم الشهير"غبي منه فيه" والذي شارك فيه بطولة الفنان الراحل طلعت زكريا عام 2004 وحقق نجاح كبير وشهرة واسعة.

وأكد الممثل الكوميدي هاني، أن هناك توجه لتنفيذ الجزء الثاني من الفيلم، حيث أنه تحدث مع المخرج رامي إمام وطرح هذه الفكرة، موضحاً أنه سيتم عقد اجتماع برفقة الكاتب احمد عبد الله لتحديد إمكانية كتابة جزء جديد.

وأوضح هاني رمزي أن الأمر لا يزال مجرد فكر وسيتم تنفيذها في حال استطاع أحمد عبد الله استخدام أدواته في الكتابة وخلق أحداث جديدة للفيلم الكوميدي.

أضاف أن المخرج رامي إمام، تراوده هذه الفكرة منذ فترة وتحدّث معه قبل عام ونصف للعمل على إنتاجها، ولكن المرض الذي أصيب الفنان طلعت زكريا حال دون إتمام الأمر إضافة إلى أن الكتابة ستأخذ وقتًا.

ولفت إلى أن حديث رامي إمام، معه هذه المرة جاء بجدية بسبب ندرة الأعمال الكوميدية على الساحة السينمائية حاليًا واتجاه العديد من الكُتاب للأكشن والتشويق.

Advertisements

وعن الفنان الذي سيكون مكان الفنان الراحل طلعت زكريا، أوضح هاني رمزي أنه لم يتم تحديد ولكن من أبرز المرشحين هو الفنان بيومي فؤاد، وفي حال تم تنفيذ العمل سيتم إهداء لروح الراحل طلعت، وفقاُ لموقع فوشيا.

يذكر أن فيلم "غبي منه فيه" تم انتاجه سنة 2004، من بطولة ماهيتاب محمد، هاني رمزي، نيللي كريم، طلعت زكريا، وتدور الأحداث حول سلطان شخص شديد الغباء يفسد كل أمر يقوم به، يحب فتاة تدعى "سامية" ويذهب لوالدها "سعيد طرابيك" ليطلب يدها للزواج، ولكن والدها يطلب منه أن يجهز شقة وغيرها من متطلبات الزواج في وقت قصير جدا، ولكن "سلطان" لا يستطيع أن يأتي بهذه المتطلبات في مدة قصيرة.

ويشار الى أن فكرة الشخصية الرئيسية في الفيلم مأخوذة من الفيلم الأمريكي غباء في غباء بطولة جيم كاري مع بعض التغيير والإضافات المصرية، حيث حقق الفيلم شهرة واسعة في الفترة الماضية.