قرصان يسرق هدية ترامب في "الهالوين"

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، عددا من الأطفال في البيت الأبيض، على هامش الاحتفالات بعيد "الهالوين"، ووزع الهدايا على الأطفال الحاضرين.

ولم تخلُ المناسبةُ من بعض المواقف الطريفة والتي كان الأطفال أبطالا لها، ففي إحدى المشاهد قام طفل كان قد تنكر بزي قرصان بسرقة قطعة شكولاته من سلة الرئيس الأمريكي في لحظة مباغتة دون أن يلحظ ذلك ترامب.

وكان بطل أحد المشاهد طفل كان قد تنكر بملابس أحد أبطال مسلسل الأطفال "مينيون" حيث لم يكن يستطيع أخذ الحلوى من الرئيس وزوجته، ليقوم كلاهما بوضع الهدايا على رأسه في لقطة أثارت ضحك الحاضرين.

Advertisements

كما شهد الحفل حضور أطفال بزي الديناصورات، الأمر الذي أثار ضحك الرئيس الأمريكي. بحسب "سبوتنيك".

يذكر بأن عيد "الهالوين" يعتبر من الأعياد المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يتم الاحفتال به على نطاق واسع في أنحاء البلاد، حيث يتنكر الأطفال بملابس خاصة مستوحاة من أبطالهم في القصص أو أفلام الكرتون، ليقوموا بزيارة الأقارب والجيران للحصول على هدايا.