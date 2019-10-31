سبب وفاة الشاعر السعودي عبدالله الراشد

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، نبأ وفاة الشاعر السعودي عبدالله الراشد إثر حادث سير في المملكة العربية السعودية.

و نشر خالد غديفان ابن عم الراحل، صورتين إحداهما من آخر ظهور له وأخرى من آخر منشور له عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وقد كتب في تعليقه: ”يارب عفوك ورضاك ومزيدًا من التوفيق“.

ومن جانبه، نعى الشاعر دحيم الخياري، مواطنه في تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“، قال فيها: ”إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله هذا المساء إثر حادث مروري الشاعر والصديق العزيز عبدالله الراشد، الله يرحمه ويغفرله ويلهم اهله وذويه الصبر والسلون دعواتكم له بالمغفرة“.

وعلق خالد غديفان، على الصور التي نشرها عبر تغريدة له عبر ”تويتر“: ”تعزية، عظم الله أجرنا وأجركم وأحسن الله عزاءكم في وفاة الشاعر ابن العم عبدالله الراشد نعزيكم وأنفسنا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان إن العين دمعت إنا لله وإنا إليه راجعون الشاعر عبدالله الراشد بذمة الله“.

Advertisements

وانهال العديد من التغريدات عبر ”تويتر“، إذ سارع العديد من الشعراء والملحنين والإعلاميين في نعي الشاعر السعودي بكلمات مؤثرة، وكان من بينهم الإعلامي فيصل اليامي الذي نشر صورة للراحل وعلقّ قائلًا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله أخونا عبدالله الراشد أسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه الصبر والسلوان“.

وكتب الإعلامي أحمد الفهيد قائلًا: ”رحم الله الصديق الغالي، عبدالله الراشد واسقاه من الكوثر شربة لا يظمأ بعدها أبدًا اللهم انه كان يتصدق على الناس بابتسامته ويصادقهم بها، فاجعله يومئذ من الوجوه المسفرة، الضاحكة، المستبشرة اللهم الجنة، اللهم الجنة، وأنت أرحم الراحمين“.

والشاعر السعودي عبدالله الراشد، ظهر من خلال القناة الأولى السعودية يوم الأحد الـ23 من سبتمبر/أيلول الماضي في حلقة شعرية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ88.