شيرين عبد الوهاب تستعد للتمثيل بعد غياب 16 عام

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن عودتها إلى العمل الفني السينمائي بعد غياب دام أكثر من 14 عام، حيث يجرى التعاقد مع المنتج المصري وليد منصور لاستكمال التجهيزات لإنتاج العمل الجديد.

وكشف المنتج المصري وليد منصور، تعاقد جديد مع الفنانة شيرين لإنتاج أول عمل سينمائي رومانسي غنائي، ويجرى تنفيذ مشاهد بأسلوب احترافي عالمي على غرار طريقة تصوير مشاهد الفيلم العالمي "الجميلة والوحش"، من حيث التقنيات والمؤثرات الصوتية مع اختلاف فكرة الأحداث والقصة.

وبعد الاتفاق على مخرج العمل السينمائي سيتم عمل تجارب أداء لعدد من نجوم الفن بمصر والعالم العربي، لاختيار الأبطال المشاركين مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لبدء تصوير المشاهد الأولى مع بداية عام 2020.

Advertisements

يذكر أن فيلم شيرين عبد الوهاب يعتبر ثاني تجاربها السينمائية، بعدما شاركت في فيلم ميدو مشاكل عام 2003 مع الفنان أحمد حلمي ورامز جلال ونشوى مصطفى، وحقق نجاح كبير وواسع، وفقاً لموقع الوطن

أما على صعيد التجربة التلفزيونية، قد شاركت لمرة واحدة عام 2015، وقدمت أول مسلسل تلفزيوني لها في رمضان بعنوان (طريقي) مع الممثلة المصرية سوسن بدر والممثل السوري باسل خياط، نال المسلسل جائزة أفضل مسلسل درامي في مهرجان الاذاعه والتليفزيون التونسي.