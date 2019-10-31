ليندسي لوهان تثير الجدل السعودي من جديد

خرج والد المغنية الأمريكية ليندسي لوهان عن صمته إزاء حقيقة العلاقة التي تجمع ابنته بولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد انتشار أنباء عن وجود علاقة غرامية بينهما.

وخلال لقاءه لموقع أمريكي تحدث والد ليندسي لوهان عن علاقة ابنته بابن سلمان ووصفها بأنها " أفلاطونية محترمة" نفياً لما ورد من أنباء عن اصطحابها في طائرة خاصة وإغداقها بالهدايا الثمينة التي تضمنت بطاقة ائتمانية مغلفة بورق الهدايا، حسب التقرير.

وأوضح والد ليندس يلوهان بأن ابنته تمتلك عدداً كبيراً من الأصدقاء في الشرق الأوسط، لتواجدها القوي هناك، مشيرًا إلى أن ليندسي التقت محمد بن سلمان بسبب عملها مع اللاجئين بالمنطقة، وأضاف لوهان أن الإعلام لا يهتم سوى بالأخبار السيئة، بينما لا يتناول جهود ابنته مع اللاجئين في سوريا.

وكانت ليندسي لوهان قد أثارت الجدل سابقاً بشأن ديانتها بعد ظهورها بغطاء رأس في أكثر من مناسبة، وتأكيدها أنها تقرأ في القرآن الكريم، إضافة إلى حذف صورها على إنستغرام قبل عامين، وإضافة صورتها بالحجاب مع عبارة "السلام عليكم".

وأعلنت لوهان في يناير/كانون الثاني 2018، أنها ستقوم ببطولة فيلم سعودي يحمل اسم "المزرعة" (The Frame)، إذ تقوم فيه بدور مصورة تضطر إلى الانتقال إلى السعودية بعد أزمة شخصية تمر بها، لتقوم بالتدريس في جامعة سعودية للفتيات، ومن خلال أحداث الفيلم تتعرف على الحركة النسائية بالمملكة، بحسب "الجزيرة".