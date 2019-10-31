احمد فهمي يضع زوجته هنا بموقف محرج

شارك الفنان المصري أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي على منصة الانستغرام صورة يظهر فيها داخل نادي رياضي في مصر بعد انتهائه من ممارسة الرياضة.

ونشر صورة دون أي تعليق عليها حيث ترك للجمهور والمتابعين حرية التعليق، قد نالت ردود واسعة جداً واعجاب الكثيرون، وجاءت زوجته هنا الزاهد وتركت تعليق ساخر قائلةً: "صوريني بالنظارة وانا مش واخد بالي".

ليرد عليها الفنان المصري أحمد فهمي بتعليق يضعها أمام المتابعين بموقف محرج قائلاً: " خليجي في حالك يا هنا".

ونشر مؤخراً أحمد فهمي صورة تجمعه مع والدته خلال حضورهما مناسبة عائلية، وقد نالت اعجاب الكثيرون وجاءت أبرز التعليقات: "ما شاء الله تبارك الله الله يخليها لك" "ما شاء الله جميله ربنا يحفظها لكم"، وفقاً لموقع صدى البلد.

ويذكر أن أخر أعمال الفنية للممثل أحمد فهمي مشاركته في مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذي شاركت فيه الفنانة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن ومن إخراج أحمد الجندي.