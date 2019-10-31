طبيب ألماني ينجح في اقتلاع اطول سن بشري

تمكن طبيب مختص في الأسنان من عملية اقتلاع أطول سن من إحدى المرضى في عيادته الطبية الخاصة، حيث بلغ طوله 37.2 ميليمتر، وتعتبر من العمليات المعقدة التي أجريت.

ودخل الطبيب الألماني موسوعة غينيس لتحقيق الأرقام القياسية، بعد تمكنه من نجاح عملية اقتلاع أطول سن بشري من مريض كان يعاني من آلام شديدة ومعاناة على مدار فترة طويلة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة ألمانية، أن الطبيب الألماني ماكس لوكاس تسلّم شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية في المملكة المتحدة، بعد نجاحه باقتلاع أطول سن بشري.

يذكر أن المريض توجه لاستشارة الطبيب الألماني في عيادته الخاصة وطلب مساعدته لحل معاناته الطويلة مع هذا السن والآلام الشديدة التي يسببها له.



حيث انتظر الطبيب نحو عام كامل لتحضير الفحوصات اللازمة للسن وإجراء عملية جراحية صعبة لاقتلاع السن من الجذر، وكان الجزء الأكبر منه الجذر الواقع أسفل خط اللثة، وتم تقديم الأوراق المطلوبة لتسجيلها رسمياً بموسوعة غينيس، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وأكد الطبيب لوكاس، أنه سيخصص مكانا بمكتبه الخاص لوضع الشهادة التي حصل عليها من موسوعة غينيس.