استقالة صحفية من جريدة الأخبار اللبنانية بسبب هذه الفضيحة

قدمت الصحفية جوي سليم استقالتها من جريدة الأخبار اللبنانية التي عملت فيها لمدة خمسة أعوام بسبب ما وصفته بالفضيحة فيما يتعلق بتغطية الجريدة غير النزيهة للثورة اللبنانية وانحرافها عن المسار المهني.

وكتبت سليم على صفحتها في "فيسبوك": "تقدمت اليوم باستقالتي من جريدة الأخبار بعد فترة عمل دامت خمس سنوات ونصف السنة. والأيام الماضية كانت حاسمة بالنسبة لي، بعدما خاب أملي من تغطية الجريدة للانتفاضة التي عَمِلَت لأشهر (ولسنوات ربما) على تقديم أدلة على ضرورة حدوثها. وما أن حدثت حتى انضمت الجريدة بسرعة إلى صفوف الثورة المضادة، وقدمت مادة مؤامراتية تحريضية وشائعات غذّت ما حدث اليوم في الشارع من هجوم "مواطنين" (هكذا دعتهم الأخبار على فايسبوك) على المعتصمين".

وتابعت سليم: "مقاربة الانتفاضة ومعالجتها بعد أيام قليلة من اندلاعها كانت أقرب إلى الفضيحة برأيي، والجريدة تتحمل جزءاً من مسؤولية أي دماء يريقها "المواطنون" - مؤيدو أحزاب السلطة بحق المتظاهرين والمعتصمين.

وأوضحت سليم أن " المسألة ليست سياسية فحسب برأيي، بل لها علاقة أيضاً بقصور مهني، حيث باتت معالجة أي هبة شعبية، لا سيما على المستوى المحلي، منذ حدوث الربيع العربي، وكأنها "حافظة مش فاهمة"، تتبع باراديغم المؤامرة، مع ترداد مصطلحات ببغائية كفيلة بتخوين الآخر ورميه بكل ما يقصيه ويعزله ويسخف معاناته".

ووفقاً للبنان 24 أشارت سليم أن هذه الاستقالة جاءت في ظروف صعبة تعيشها بالوقت إلا أنها اختارت القفز في المجهول بسبب إحساسها بخيانة الجريدة لها وللناس على حد وصفها.