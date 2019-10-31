ببغاء يثير الاعجاب برقصه على شاطئ بحر البرازيل

تداول منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر فيه طائر الببغاء المعروف بألوانه الزاهية وهو يتمايل رقصاً على إحدى شواطئ دولة البرازيل، ما أثار إعجاب وضحك الحضور.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل، وحظي على ملايين المشاهدات والمشاركات من قبل الجمهور، بعدما ظهر وهو يؤدي حركات راقصة أمام عدد من المتواجدين على شاطئ بحر مدينة ريو دي جانيرو.

وبدا المتواجدون في حماس ٍ كبير وهم يرقصون أمام الببغاء الذي لم يتزحزح من مكانه، وظل يؤدي حركات في الاتجاهين، حيث استغرب الكثيرون من درجة الانسجام بين الببغاء والناس، قائلين إن الببغاء أظهر قدرة استثنائية بحركاته، وفقاً لموقع القدس العربي.

وكان قد تساءل كثيرون حول ما إذا كان طائر الببغاء قد خضع لتدريب حتى يتماهى مع الرقصة، لأن القدرة المعروفة عن الببغاء هي ترديد بعض الكلمات، أما الرقص فهو أمر غير مألوف لديه.