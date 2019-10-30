شاهد: فنانة شهيرة تستعرض حملها بصورة أمام الكعبة

تناقلت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة المصرية إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني حملها من أمام الكعبة الشريفة.

ونشرت عبد الفتاح صورة عبر صفحتها علي الانستجرام وكتبت: اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم حسن خلقه وخُلقه وسهل حمله ومخرجه واجعله قرة عين لي ولوالده واجعله من عبادك الصالحين".

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف الفنانة المصرية، عن حملها، إذ كتبت في تعليق ارفقتها بالصورة: "اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم حسن خلقه وخُلقه وسهل حمله ومخرجه، واجعله قرة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصالحين".

يُذكر أن فريق "مسرح مصر" يقوده الفنان أشرف عبدالباقي، ويضم علي ربيع، محمد عبدالرحمن، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة "أوس أوس"، كريم عفيفي، دينا محسن "ويزو"، إسراء عبدالفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، بيشوي طاهر، ومحمد توب، ويشارك حاليًا في فعاليات موسم الرياض.

والفنانة المصرية إسراء عبد الفتاح ممثلة مصرية شابة، تخرجت من الأكاديمية البحرية، بدأت حياتها الفنية في مركز الإسكندرية للإبداع الفني مع خالد جلال، لتأتيها الفرصة للمشاركة في تياترو مصر عام 2013 مع أشرف عبد الباقي، والذي كان السبب في شهرتها.