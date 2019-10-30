كشفت مصادر إعلامية محلية، يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، عن تفاصيل وفاة الفنانة جميلة باشن - ناجميلة. في وقت نعاها العشرات من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في فيسبوك وتويتر وانستغرام.

وأكدت المصادر المحلية أن وفاة الفنانة القبائلية القديرة جميلة باشن المشهورة فنيا بـ”ناجميلة" جاءت عن عمر يناهر الـ93 سنة، مشيرة إلى أن اسمها الحقيقي هو "جوهر باشن" وهي من مواليد عام 1926 في قرية آث بوهيني ببلدية أعزازقة.

الفنانة جميلة باشن "جوهر" ظهرت في بداية حياتها عبر المحطات الإذاعية من خلال مكتشفتها الفنانة "نا شابحة"، حيث قامت بمحاولات غنائية في إحدى الحصص عام 1951.

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وظهرت نا جميلة بعد ذلك نجمة جديدة في الأغنية القبائلية وبدأت مسيرتها بنشاط إذاعي عبر حصة “النساء الماكثات بالبيت”، وأخرى للأطفال.

وبدأت الفنانة جميلة سنة 1952 في الكتابة والغناء، حيث أدت أغاني لقيت نجاحا كبيرا كأغنية “ابحري” و “سيوضاس اسلام” ، كما غنت الفنانة للقضية الجزائرية في أغنية “ثامورث نالجزاير أيا عساس نالجامع”.

كما أدت الفنانة جوهر باشن عقب الاستقلال العديد من الأدوار المسرحية، وشاركت في أعمال إذاعية وتلفزيونية وظهرت في السينما عبر مسلسل "شهرة" وكذلك "ليلى وأخواتها وحافلة الأحلام" والعشرات من الأعمال البارزة الأخرى.