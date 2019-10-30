مصطفى قمر يستعد لتصوير الجزء الثاني من حريم كريم وسط تحديات كبرى

أقنع الفنان المصري مصطفى قمر بصعوبة بالغة، ثلاث نجمات من اللاتي شاركن معه في بطولة فيلم "حريم كريم" الذي تم عرضه عام 2004، للظهور معه مرة أخرى في جزء ثانٍ من العمل.

و تواصل مصطفى قمر مع الفنانات اللاتي ظهرن معه في فيلم "حريم كريم" لمعرفة موقفهن من المشاركة في الجزء الثاني، وهن ياسمين عبد العزيز وبسمة وداليا البحيري وعلا غانم وريهام عبد الغفور.

وكشف مصدر مقرّب من قمر وفقاً لفوشيا، أن الفنان المصري حصل على موافقة داليا وعلا وريهام، فيما يبذل محاولات مع الشركة المنتجة لإقناع بسمة بالمشاركة، حتى يكتمل الرباعي اللاتي جسدن دور صديقات "كريم" في الفيلم.

وأوضح المصدر أن قمر يواجه أزمة وحيدة، وهي صعوبة مشاركة ياسمين عبد العزيز في الفيلم، نظرًا لكونها الآن بطلة سينمائية وأجرها مرتفع.

Advertisements

وأشار إلى أنه قد يتم معالجة دور ياسمين في القصة، من خلال وقوع الانفصال بينها وبين زوجها - الذي يلعب دوره مصطفى قمر، وتسير الأحداث في هذا الاتجاه، دون ظهورها في العمل.

وبدأ مصطفى التحضيرات الأولية للجزء الثاني من الفيلم، المقرّر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد جلسات مكثّفة مع الكاتبة زينب عزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولى للعمل.

و يُذكر أن مصطفى قمر طرح مؤخرًا ألبوم "ضحكت ليا" وحقق نجاحًا كبيرًا، ومن بين أغاني الألبوم: "س من الناس" و"معجب" و"ضحكت ليا".