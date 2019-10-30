أمريكي يهاجم موظفة في ماكدونالدز لهذا السبب

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن أمريكي أثار غضبه على موظفة داخل إحدى أشهر المطاعم في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما أخطأت في طلبه وقدمت له كوبين بدلاً من كوب واحد.

وبيّن الفيديو المتداول عبر منصات التواصل، أن الموظفة في مطعم ماكدونالدز عندما استدركت خطأها طلبت من المواطن إرجاع الكوب الزائد، ذلك أثار غضبه فقام بردة فعل عنيفة وغير مقبولة، حيث قام برمي كوب القهوة على وجه الموظفة، وفقاً لموقع سبوتنيك.

ما أثار ذلك الفيديو ردود فعل متباينة من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبته ومنع تعنيف المرأة وضمان حقوقها في العمل، مشيراً أن الشخص يقطُن في ولاية أوهايو الأمريكية.