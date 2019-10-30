أول ظهور لعلا الفارس بعد وفاة شقيقها

عادت الإعلامية الأردنية من أصول فلسطينية علا الفارس الى عملها في قناة الجزيرة وذلك بعد غياب لفترة زمنية قصيرة بسبب وفاة شقيقها ناصر 42 عاماً في فلسطين إثر تعرضه لمرض عُضال ألم به.

ونشرت الإعلامية علا الفارس عبر حسابها الشخصي على منصة تويتر صوراً لها أثناء تقديمها النشرة الاخبارية عبر شاشة قناة الجزيرة، قائلةً: "عُدنا و العودُ احمدُ".

وقد لاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور والمتابعين وجاءت أبرز التعليقات: "أصعب اشي بالدنيا الفقد، يا الله شو ملامح وجهك زعلانه، الله يكون بعونك ويجبر ع قلبك يا رب"، وآخر علق "حمد لله ع السلامة نورتي الشاشة وأحسن الله عزاكم وربنا يتقبلو يجعل مثواه الجنة".



يذكر أن علا الفارس كانت أعلنت في لقاء تلفزيوني بث يوم الخميس 31 أيار 2019، انتقالها إلى شبكة الجزيرة القطرية، بعد قرابة العامين على رحيلها عن مجموعة قنوات MBC السعودية التي عملت بها منذ دخولها مجال الإعلام عام 2004.