وفاة الشيخ محمد المختار الشنقيطي في السعودية

أعلنت وسائل إعلام سعودية، عن وفاة الشيخ محمد المختار بن العلامة محمد الأمين الشنقيطي، علَمٌ من أعلام الأصول، أمس الثلاثاء، في المدينة المنورة.

ووفقاً لموقع "سبق"، توفي الشيخ بعدما انتهى في آخر حياته من تحقيق نظم جمع الجوامع للعلامة المختار بن بونة- رحمه الله - وقرأ عليه وصححه.

وتعلم الشيخ "الشنقيطي" دراسته النظامية في المدينة المنورة، وأكمل في معاهد الجامعة الإسلامية التابعة لها، ثم أكمل دراسته الجامعية في الجامعة الإسلامية "كلية الشريعة" وتخرج منها 1403 هـ، وعُين بها معيدًا، وحضّر رسالة الماجستير فيها تحت عنوان: "القدح في البينة في القضاء" ولم تطبع بعد.

وحضر رسالته في الدكتوراه، وكان ينوي ابتداءً أن تكون في تحقيق جزءٍ من كتاب الإمام ابن عبدالبر -رحمة الله - الاستذكار، ثم عدل بعد مشورة بعض مشايخه إلى أن تكون رسالته في الجراحة وأحكامها، فاختار ذلك الموضوع وكانت أطروحته بعنوان: "أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها"، وأجيزت بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع، وطبعت مرارًا، ونال الشيخ جائزة المدينة المنورة للبحث العلمي.