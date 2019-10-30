السعودية: لائحة الذوق العام تسجل أولى مخالفاتها في عفيف

سجل ضباط لائحة الذوق العام أول 4 مخالفات شبابية متعلقة بالملابس مساء أمس الثلاثاء في محافظة عفيف وتم تطبيق الغرامات المالية بحقهم وفق بنود اللائحة.

يُذكر أن المخالفات التي سترصدها لائحة الذوق العام تتعلق بالتصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن والمعاقين، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان.





وتضمن جدول مخالفات لائحة الذوق العام: ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صوراً خادشة أو مثيرة للعنصرية أو الممنوعات والمحرّمات ويشمل وضع العبارات على وسائل النقل، كذلك الكتابة على الجدران أو ما في حكمها، ووضع الملصقات والمنشورات في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في غير المكان المسموح، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة، واستخدام الإضاءة المؤذية كالليزر أو تصوير الحوادث الجنائية والمرورية أو العرضية دون الحصول على إذن.