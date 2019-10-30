شبورة كثيفة.. توقعات حالة الطقس في مصر خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الأربعاء، أنه من المحتمل أن يشهد طقس مصر في يوم (الخميس، الجمعة، السبت)، خلال ال (72) ساعة المقبلة، أمطار وسحب مصحوبة برياح، مع وجود شبورة كثيفة والتي تصل لحد الضباب على السواحل الغربية والشمالية حتى شمال سيناء .

وأوضحت الهيئة أن الرؤية في الشبورة المائية تقل صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد، وتكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأكدت أن حالة طقس يوم الخميس المقبل ستكون استمرارًا للطقس المعتدل على السواحل الشمالية والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

كما أن طقس الجمعة المقبل سيكون معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وفق مصراوي.

كما أنه يرافق طقس يوم السبت المقبل سقوط الأمطار على عدد من الأنحاء، بعد أيام من أزمة الأمطار الأخيرة التي ضربت عدة محافظات الأسبوع الماضي.