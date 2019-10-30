قرد يثير الرعب في شوارع السعودية

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي عبر منصة التويتر مقطع فيديو قصير يظهر فيه حيوان القرد متواجد أعلى منازل المواطنين، ما تسبب في رعب وذعر بين أهالي المنطقة.

وشارك أحد المواطنين المتواجدين في المنطقة، عبر منصة اليوتيوب مقطع فيديو للقرد وهو يتنقل في شوارع مكة المكرمة في السعودية، ولم تتمكن لهذه اللحظة السلطات من القبض عليه، ما أثار رعب بين سكان الحي.

وأوضح شهود عيان، أن هذا القرد اعتاد خلال الفترة الماضية التنقل بين مناطق مكة المكرمة، وتسلق البنايات السكانية ما تسبب في حالة ذعر من أن يؤذي المواطنين، وفقاً لموقع صدى البلد.

ويظهر في مقطع فيديو، القرد وهو يتسلق العمارات السكانية، حيث انه يظهر فجأة ويختفي مرة أخرى، حيث خاطب سكان الحي السلطات السعودية للتدخل من أجل القبض عليه، إلا أنه لا يزال حر طليق في شوارع المدينة.