الممثل والشيف بوراك يجتمعان بمناسبة عيد الجمهورية

حضر الشيف التركي بوراك أوزدمير وممثلين وشخصيات مشهورة، حفل بمناسبة عيد الجمهورية التركية والذي أقيم داخل القصر الرئاسي أمس الثلاثاء، وكان قد لبّى دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان وحرمه.

وحضر الاحتفال الممثل التركي الشهير بوراك أوزجيفيت، والذي التقطت له صورة برفقة الشيف بورك أوزدمير، وقد لاقت تفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي ونشرت على نطاق واسع وعلقت عليه " البوراكين أو بوراك وبوراك".

حيث حضر برفقة الممثل بوراك محمد بوزداغ منتج ومؤلف مسلسل المؤسس عثمان، وهو يعتبر الجزء الخامس من سلسلة أرطغرل، من المقرر أن يتم عرضه في الأيام القادمة.

وتحتفل تركيا، في كل عام بذكرى تأسيس الجمهورية، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1923، حيث تقام فعاليات مختلفة بهذه المناسبة في كافة أنحاء البلاد، وفقاً لموقع النهار.

يحيي العيد ذكرى حدث، عندما أعلن مصطفى كمال أن تركيا أصبحت منذ ذلك الحين جمهورية. كانت تركيا بحكم الواقع جمهورية منذ 1920، تاريخ إنشاء الجمعية الوطنية الكبرى بتركيا، ولكن التثبيت الرسمي لهذه الحقيقة جاء بعد ثلاثة سنين ونصف. في 29 أكتوبر 1923، أعلن رسميا أن النظام التركي هو نظام جمهوري، وأسميت البلاد "الجمهورية التركية" (Türkiye Cumhuriyeti).