الكويت تلغي حفل غنائي لفرقة كورية

أعلن وزير الاعلام في الكويت محمد الجبري، إلغاء حفل غنائي للفرقة الكورية، حيث جاء هذا القرار للحفاظ على القيم والثوابت في المجتمع الكويتي.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، قرار وزير الاعلام الذي يقرر إلغاء حفل الفرقة الكورية المعروفة "D-Crunch"، قبل انطلاق الحفلة الغنائية بساعات، والمقرر إحياؤها على مسرح عبد الحسين عبد الرضا بمناسبة مرور 40 عاماً على العلاقات الكويتية الكورية.

ما أثار جدل واسع من قبل المجتمع الكويتي، حيث علق الناشطون إن الكويت التي كانت إلى حد سنوات قليلة مضت أيقونة في المسرح والفن، تحولت إلى "السعودية القديمة" التي تمنع أي فعالية موسيقية.

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ودخل مغردون سعوديون وكويتيون في جدال حاد، حول المحافظة على القيم، مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بـ "الرجعية" والتأخر عن بقية المجتمعات، واتهم تيار "الصحوة" بالتأثير في دوائر صنع القرار في الكويت، على غرار السعودية في العقود الماضية.

ومن جهتها علقت الناشطة الكويتية شيخة الجاسم عبر حسابها الشخصي قائلةً: "بمناسبة مرور ٤٠ عاماً على العلاقات الكويتية الكورية يدعوكم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (واللي يرئسه الجبري وزير الإعلام) وبالتعاون مع السفارة الكورية (اللي فشلتونا معاهم) لحفل الفرقة الكورية. ثم يتم منع الحفل بعد دقائق من إعلان بدايته. بالذمة هذا مستوى وزارة إعلام؟"، وفقاً لعربي 21.

يذكر أن فرقة D-Crunch الكورية المكونة من تسعة أشخاص، أنشأت عام 2018، مؤخراً تلقت دعوة لإحياء حفل موسيقي في الكويت وبعد أيام من التدريبات، تم اتخاذ قرار بإلغاء الحفل قبل البدء بساعات، واضطر الأعضاء الخروج الى المسرح والاعتذار للجمهور.