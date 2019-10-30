علي جابر يوجه رسالة اعتذار للشيعة في لبنان

وجه الإعلامي اللبناني علي جابر ومدير مجموعة قنوات ام بي سي السعودية، عبر حسابه الشخصي على منصة الإنستغرام رسالة للشيعة في لبنان بعد ما أساء لهم خلال مظاهرات لبنان.

وقال خلال صورة نشرها عبر الإنستغرام: "أنا أعتذرمن مليونين ونصف لبناني عما مارسه مأجورين اليوم. أعتذر من أهل الخندق وزقاق البلاط على تمريغ اسمهم بالأرض. أعتذر من الشيعة اللبنانيين على تشويه سمعتهم".

وتابع: "أعتذر من المقاومين الشرفاء على وضعهم بوجه ناسهم ومحبيهم، أعتذر من مستقبل لبنان عما بدر من ماضيه"، وقد لاقى المنشور تفاعل كبير من المتابعين والجمهور وجاءت من أبرز التعليقات "انت يا علي رجل حر وشريف" "كلام راقي جداً الله يحفظ لبنان ويحميها ويفرج عنكم".

يذكر أن علي جابر علق على مشهد في مدينة بيروت عند جسر الرينغ وساحتي رياض الصلح والشهداء عقب غزو شبان وقيامهم بتكسير الساحات والتعدي على المتظاهرين، كان قد وجه رسالة تضمنت أسفاً في شكل اعتذار على التشويه الذي تسبب به هؤلاء "المأجورين" للمناطق التي وفدوا منها، والاهم إساءتهم للطائفة الشيعية وهم يعيثون في الأرض فساداً أنهم من "شيعة الإمام الحسين"، وفقاً لموقع النهار.

يذكر أن الإعلامي اللبناني علي جابر، تضامن مع المظاهرات اللبنانية التي اندلعت منذ منتصف شهر أكتوبر التي جاءت احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وفرض الضرائب، كان قد استجاب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لمطالبهم وقدم استقالته أمس الثلاثاء.