لماذا قام راغب علامة بحظر عمرو واكد من حسابه على تويتر ؟

نشر الفنان المصري عمرو واكد المعارض للنظام تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قال فيها إن النجم اللبناني راغب علامة قام بحظره على موقع تويتر بسبب تغريدة هاجمه فيها سابقاً.

وغرد واكد قائلاً بسخرية: “راغب علامة عمل لي بلوك يا مينز!.. مش عارف ايه السبب… جايز الكاوتشة؟”.

وأعاد عمرو واكد نشر تغريدة سابقة له قال انها سبب حظره من راغب علامة جاء فيها: “لا احترم اي شخص يدعي انه ينادي بالحرية ويناضل ضد الفساد وييجي عندنا يدعم السيسي عشان مصلحته. ده كاوتشة.”

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، كان راغب قد تعرض لهجوم من قبل بعض المصريين المعارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بسبب تناقض موقفه بين الحراك الشعبي في لبنان ومصر.

وكان الفنان اللبناني راغب علامة قد قال إنه يدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته في وجه المظاهرات التي خرجت في مصر، ونشر علامة على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال فيه: "أنا راغب علامة أنا مواطن لبناني، عربي، لكن أعتبر مصر بلدي، أنا أدعم مصر رئيساً حكومة وشعبا وربنا حاميها بإذن الله".