شاهد: موعد الحلقة الأخيرة من برنامج أكلناها وهذه هي الضيفة المرتقبة

أعلن الفنان السوري باسم ياخور مقدم برنامج "أكلناها" عن تصوير الحلقة الأخيرة من البرنامج باستضافة فنانة سورية محببة للجمهور والتي ستعرض يوم الخميس المقبل على شاشة قناة سورية.

ياخور أراد أن يخبر الجمهور عبر صفحته على إنستغرام، ليعلن أن الحلقة الأخيرة ستكون ضيفتها النجمة السورية ديمة قندلفت، وكتب ياخور على الفيديو الترويجي للحلقة:" أكلناها الحلقة الأخيرة مع ديمة قندلفت شكرًا الكم شكرًا لمتابعتكم وكل برنامج وانتوا بخير أصدقائي".

وردّ مقدم البرنامج على حقيقة حذف حلقات تم تصويرها مسبقًا مع نجوم آخرين، وأن القائمين عليه قد اكتفوا بـ 30 حلقة، نافيًا ذلك، مشيرًا إلى أن البرنامج لم يكن 90 حلقة كما تحدث البعض، بل منذ البداية كان الاتفاق على الرقم الأول.

وينتظر جمهور البرنامج بشغف الحلقة الأخيرة خاصة وأن الفنانة ديمة قندلقت تحظى بمتابعة واسعة، ولها صولات وجولات في الدراما السورية، ويريد متابعوها أن تكشف لهم الفنانة عن معلومات أكثر تتعلق بحياتها الخاصة تحديدًا عندما يوجه لها ياخور الأسئلة المحرجة والتي قد تُجيب عنها عندما لا تستطيع تناول الطعام الغريب المقدّم لها على الطاولة وفقاً لفوشيا.

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وأظهر الفيديو الترويجي مقتطفات مثيرة من الحلقة التي ظهرت فيها ديمة قندلفت تغني وترقص، وتوجه الأسئلة إلى باسم ياخور كما تُجيب عنها أيضًا، في مشاهد تشويقية أثارت حماس الجمهور لمتابعتها.

و يذكر أن البرنامج شهد العديد من الانتقادات، كما دخل مقدمه باسم ياخور في خلافات مع فنانين أبرزهم أيمن رضا، ويندرج "أكلناها" ضمن البرامج الترفيهية، يبدأ التحدي بين المقدم والضيف بتوجيه أسئلة تحمل في طابعها الإحراج، وفي حال لم يستطع أحدهما الإجابة فإنه سيتناول طبقًا من الطعام "الغريب" الموجود أمامه على الطاولة.