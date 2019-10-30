اول ظهور للإعلامية ريهام سعيد بعد البراءة

عقب إعلان المحكمة المصرية، اليوم الثلاثاء، براءة الإعلامية المصرية ريهام سعيد من جميع الاتهامات والدعاوى القضائية التي قدمت ضدها في الآونة الأخيرة عقب فيديو نشرته تتحدث عن السمنة ووصفتهم بالأموات و عبء على الدولة.

ونشرت الإعلامية المصرية عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام مقطع فيديو وظهرت لأول مرة بعد قرار المحكمة وقالت فيه: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، وشكرت كل شخص وقف بجانبها ودعمها، موضحةً أن في المواقف تظهر حقيقة الأشخاص."

وقضت محكمة جنح قسم الجيزة في جمهورية مصر، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، من الاتهامات المنسوبة إليها بالسخرية من المصريين في قضية "السمنة"، وجاء ذلك في الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين، حيث شمل الحكم عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وعقدت المحكمة، منتصف الشهر الجاري، أولى جلسات المحاكمة بتهمة السخرية من المصريين بسبب تصريحاتها عن السمنة.