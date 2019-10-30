فنانة مصرية تقود سيارة سمارت الكهربائية

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورا لفنانة مصرية تقود السيارة الكهربائية الجديدة التي طُرحت في السوق المصري لأول مرة من نوع سمارت.

وكشفت وزارة الإنتاج الحربي، عن أول سيارة كهربائية ستطرح في السوق المصري خلال الأيام القادمة، ويطلق عليها E-MOTION، وهي صغيرة الحجم تتكون من 4 كراسي وسيارات أخرى تحتوي على 3 كراسي وتعمل بالكهرباء.

وشارك المتحدث الإعلامي من وزارة الإنتاج الحربي في مصر، مقطع فيديو قصير يظهر فيها الفنانة نشوى مصطفى وهي تقوم بتجربة السيارة الكهربائية الجديدة، حيث أبدت اعجابها بالتطور الجديد.

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يذكر أن وزارة الانتاج، عرضت عدد من السيارات الكهربائية، المزمع التعاون عليها مع إحدى الشركات العاملة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وذلك على هامش احتفالية التعاون مع أحد الشركات الصينية لتصنيع عدد من الأتوبيسات، وفقاً لموقع في الفن.

أن السيارة الجديدة في حجم سيارة "smart"، وتمتاز بالشحن الكهربائي وتسير بسرعة 140 كيلومتراً، وهناك تخطيط لسيارة بسرعة 400 كيلو، وإجمالا السيارة جيدة جدا، ومن المقرر أن تطرح في الأسواق للبيع خلال الأيام القادمة.