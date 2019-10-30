فنانون يعلقون على قرار استقالة الحريري

عقب اعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري تقديم استقالته، ذلك على خلفية الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة والأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، وقال: "إن الأمور وصلت الى طريق مسدود".

وعلق فنانون لبنانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي وأيدوا قرار استقالة الرئيس مطالبين باستقالة الوزراء الآخرين ووضع حل للأزمة الاقتصادية ومحاسبة الجميع وارجاع الأموال الى خزينة الدولة.

من جهتها علقت الفنانة اللبنانية اليسا عبر حسابها الشخصي على منصة تويتر قائلةً: "لا يوجد أحد أكبر من بلده، والرئيس الحريري استقال وأكد أنه يرغب في الاستماع الى شعبه".

وتابعت في تغريدتها: "شكرا لأنك سمعت صوت الشعب اللبناني في وقت أظهر لنا العديدين أنه لا يهمهن هذا البلد، الله معك".

وعلقت المغنية اللبنانية نجوى كرم عبر حسابها على قرار استقالة الحريري، وقالت: "أحلى كلمة سمعتا: "ما حدا أكبر من بلدو"!.

Advertisements

أما الفنانة ميريام فارس علقت عبر حسابها الشخصي قائلةً:" سعد الحريري سمع صوت شعبه ولم يخذله"، وهي من أبرز الفنانين التي تفاعلت مع مظاهرات لبنان منذ اندلاعها في منتصف شهر أكتوبر.

وقال الحريري في كلمة له أمس الثلاثاء أثناء تقديم استقالته: "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرارا لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

وتابع: اليوم لا أخفيكم، وصلت لطريق مسدود، لذلك يجب أن نقوم بصدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، لذلك أنا ذاهب إلى قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس ميشيل عون، وللشعب اللبناني بكل المناطق، تجاوبا مع إرادة كثير من اللبنانيين، اللذين نزلوا على الساحات للمطالبة بالتغير".