الحكم نهائيا على الإعلامية ريهام سعيد

أصدرت محكمة مصرية في محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، حكمًا نهائيًا في قضية إهانة مرضى السمنة والمتهمة فيها الإعلامية المصرية ريهام سعيد، والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت محكمة جنح الجيزة براءة سعيد من الاتهامات المنسوبة إليها بالسخرية من المصريين أصحاب الوزن الزائد ”السمنة“، مؤكدة أن هذه البراءة تخص الجنحة المباشرة والتي أقامها أحد المحامين ضد الإعلامية المصرية.

وأكد شعبان سعيد، محامي الإعلامية ريهام سعيد، في تصريح صحفي، أنه تقدم بمذكرة دفاعه عنها وقال فيها إن طلب عدم قبول الدعوى الجنائية لانعدام ركني الصفة والمصلحة التي تتطلبها الدعوى المدنية.

ويتعلق الحكم أيضًا بإنتفاء الركن المادي لعدم تحديد أي شخص بالعبارات التي وردت في الحلقة التي بسببها تم توجيه هذه التهمة إليها.

واتهمت الدعوى، ريهام سعيد، بأنها سخرت من مرضى السمنة، حيث قالت عنهم "إنهم ميتين، وعالة على أسرهم وعالة على المجتمع:، وأضافت حسب زعمها: "المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة، تحتوي على سموم".