سبب محاكمة الفنان الكويتي خالد الملا

من المقرر أن يمثل الفنان الكويتي خالد الملا أمام المحكمة بتهمة الإساءة للقضاء، وذلك بعد أغنية له في أحد البرامج التلفزيونية تتحدث كلماتها عن مزوري الشهادات والقاضي الفاسد.

وأوضح الإعلامي أحمد الفضلي في تغريدة له على "تويتر": "‏المحكمة حكمت اليوم الإثنين بعدم اختصاصها في نظر الدعوى بالقضية المرفوعة ضدنا أنا والفنان خالد المُلا والمخرج رائد مال الله، بسبب أغنية خالد المُلا في برنامج اللوبي وتم تحويلها لـ دائرة ثانية".

وفي وقت سابق، صرح الفنان خالد الملا أنه يستحيل أن يسيء إلى القضاء، معبّرًا عن دهشته مما يثار حول إساءته له عبر أغنية "الشهادات المزوّرة".

وأشار الملا إلى إنه كان يقصد أصحاب الشهادات المزوّرة بشكل عام، لأنهم يضرون البلد، وألمح إلى أن الأغنية لا تستهدف المزورين فحسب، بل تحمل انتقادات لكل من يعمل على تشويه اللهجة الكويتية بمفردات دخيلة عليها.

وأحدثت أغنية الملا جدلًا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاف البرنامج الذي عرضها، كما تمت إحالة الفنان الملا وبعض المسؤولين في القناة للمحاكمة.