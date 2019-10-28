شاهد: أول ظهور لابن مايكل جاكسون الأصغر

تناقلت وسائل الإعلام الأمريكية صورا لابن مايكل جاكسن الأصغر في ظهور نادر له بإحدى المناسبات، ومازالت الصحافة الأمريكية والجماهير حول العالم تهتم بأخبار جاكسون وعائلته.

فقد انتشرت صورة جديدة ونادرة لإبنه الصغير بلانكيت اثناء حضوره احدى المناسبات يوم أمس، وبدا واضحا الشبه الكبير بينه وبين والده الراحل.

ومن الجدير ذكره ان مات فيدز، الحارس الشخصي لملك البوب مايكل جاكسون، كشف أنه كان دائماً يسعى للظهور بشكل مختلف، وذلك لتصدر الصفحات الأولى في الصحف والمجلات، ما يحدث عكسه تماماً داخل المنزل ليتحول لإنسان طبيعي وفقاً لموقع في الفن.