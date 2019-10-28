شاهد: مذيعة أخبار تتعرض لموقف مفاجئ على الهواء

ظهرت الإعلامية اللبنانية، نجوى قاسم، والتي تعمل بقناة "العربية" الإخبارية، خلال تعرضها لموقف مفاجئ على الهواء، بسبب المظاهرات في بلادها.

وأثناء تواصل "قاسم" مع أحد المراسلين من لبنان، أخبرها قبيل انتهاء التغطية، والجمهور من خلفه أن أهل لبنان يطلبون منه توجيه تحية خاصة لها، وابلاغها بمدى حبهم وتقديرهم لها.

من جانبها، تأثرت نجوى قاسم بشدة من هتافات المتظاهرين ومن الموقف ككل، لتعرب بعده عن امتنانها وحبها لكل أهلها في لبنان.

الجدير بالذكر أن لبنان يشهد حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، رفضا لقرار الحكومة اللبنانية بفرض ضرائب جديدة وتردي الأوضاع الاقتصادية.