المصرية راندا البحيري تهاجم جورج قرداحي

عقب الخلافات بين الإعلامي اللبناني جورج قرداحي والمصرية الموقوفة عن عملها ريهام سعيد، خرجت الممثلة راندة البحيري عن صمتها وتهاجم أسلوب وتصرفات اللبناني جورج، مؤكدةً أن الناس التي فعلت لك قيمة.

وهاجمت راندة البحيري عبر حسابها الشخصي على منصة الفيسبوك قائلةً:" لا يكونش جورج قرداحي افتكر إن له قيمة وصدق لما حبيناه أيام البرنامج الوحيد اللي إحنا نعرفهوله" .

وتابعت البحيري: "وتابعت: "ده إحنا اللي عملنالك سعر أنا مشوفتلكش حاجة عليها القيمة ولا شوفتلك برنامج بتطلع تتكلم فيه حضرتك. كل برامجك بتاعة مسابقات الإعداد هو اللي محفظك هتقول ايه".

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وجاءت تلك الانتقادات عقب جدل كبير أحدثه اللبناني جورج قرداحي أثناء استضافته في برنامج على شاشة قناة LBC عندما علق على ريهام سعيد وقال: "في مصر بيقولوا حاجة حلوة. تستحق تنضرب بالجزمة" وهو ما استدعى رداً قاسياً من الإعلامية المصرية عبر قناتها على يوتيوب، وفقاً لموقع مجلة لها.

كان من ريهام سعيد إلا أن ردت على جورج قرداحي، فقالت في رسالة مصورة لها: "من هذه التي تستحق أن تضرب بالجذمة.. بتتكلم عن مين عن زميلة ليك ولا عن واحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل ولا أنت اتجننت".