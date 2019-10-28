انفصال الفنان المصري عمرو سعيد عن زوجته شيماء

أعلنت المصرية شيماء فوزي عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام، أمس الأحد، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها الممثل المصري عمرو سعد عقب فترة زواج دامت أكثر من 10 سنوات وأثمرت عن ثلاثة أبناء.

نشرت شيماء فوزي صورة لها وعلقت قائلةً: "اليوم أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد"، ما أثار صدمة من قبل المتابعين والجمهور منهم من تمنى لها السعادة والتوفيق والآخر يتساءل عن سبب الانفصال المفاجئ.

وقبل إعلان انفصالها، نشرت مؤخراً صورة عبر صفحتها الشخصية، وعلقت عليها: “إذا قال لك أنا معها لأسباب ومسببات وظروف هو كاذب هو معها لأنه يحبها هي ولا غني عنها هي مساء الهنا والسعادة”، وفقاً لموقع القدس العربي.

يشار الى أن الممثل المصري عمرو سعد بدأ حياته الفنية نهاية التسعينات، عندما وقف لأول مرة أمام الكاميرا في دور صغير بفيلم "الآخر" للمخرج يوسف شاهين، ثم فيلم "المدينة" للمخرج يسرى نصر الله، واستمرت أعماله الفنية حيث حصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "مولانا" من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 33.